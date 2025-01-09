Льотчик-інструктор і полковник ЗСУ у запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу розповів, що кількість скидів авіаційних бомб скоротилася приблизно вдвічі. Це пов'язано з тим, що збільшився час підльоту російських літаків.

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Наприклад, якщо раніше бомбардувальники Су-34 і Су-35 вилітали з-під Воронежа чи Ростова і досягали цілей з кілька хвилин, то тепер, вилітаючи з Енгельса, їм доводиться летіти десятки хвилин у кожен бік.

Це могло б статись раніше

"Збільшення часу підльоту вдвічі безпосередньо зменшило кількість скидів авіабомб удвічі. Це стало можливим завдяки наданню засобів ураження на відстань до 300 кілометрів, які недавно дозволила адміністрація Байдена. Здається, що певні домовленості з Путіним були розірвані. Якби це сталося раніше, то й скорочення кількості скидів КАБів відбулося б раніше", – пояснив Роман Світан.

Збиті налаштування

Він також зазначив, що в осінньо-зимовий період точність ударів знижується через обледеніння. Протиобледенільних систем у механізмах планування авіабомб немає і бути не може.

Важливо! Кількість постраждалих у Запоріжжі після російської атаки зросла до 122. Загинуло 13 людей. Нагадуємо, що Росія вдарила по місту керованими авіабомбами 8 січня.

Механізми, пов'язані з обледенінням, заважають цим пристроям точно вражати цілі. Світан пояснює, що авіабомби часто падають або передчасно, або відмовляють кермові механізми, або ж збиваються налаштування. Тому в осінньо-зимовий період використовувати керовані авіабомби складно.

Застосування таких бомб узимку іноді призводить до жертв серед цивільного населення, як це було у випадках із Запоріжжям і Херсоном. Загалом їх не можна використовувати біля житлових будинків та споруд. Така ж проблема і в росіян: частина авіабомб, які вони намагаються скинути, наприклад, на Харків, падає на територію Білгородської області,

– каже Світан.

Таке трапляється через обледеніння: авіабомба не може досягти цілі в зимових умовах. Також трапляються відриви систем планування бомб, тоді бомба падає "під себе". Далі все залежить від взведення детонатора. Якщо детонатор спрацьовує – відбувається вибух, якщо ні – бомба залишається чекати саперів для знешкодження.