Про наслідки ударів Росії по Запоріжжю, а також скільки у місті поранених та загиблих станом на зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку Росії на Запоріжжя
Так, окупанти вдень 8 січня атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.
Одна людина загинула, ще троє – поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю,
– повідомив Федоров о 15:55.
Зауважимо, вибухи у Запоріжжі пролунали близько 15:42. Трохи більше як за двадцять хвилин до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. У Запорізькій ОВА повідомили про загрозу ударів швидкісних ракет, а також КАБів по області. Ймовірно, ворог вдарив саме керованими авіабомбами.
Невдовзі після ударів Іван Федоров опублікував перші кадри з наслідками цинічного терору запоріжців.
Атака по Запоріжжю: дивіться відео
Вже о 16:15 у Запоріжжі знову почули повторні вибухи.