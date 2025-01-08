Про наслідки ударів Росії по Запоріжжю, а також скільки у місті поранених та загиблих станом на зараз, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Дивіться також Якби мене поранили, я б хотіла, щоб мене спитали, як я і чим допомогти, – інтервʼю Ріни Рєзнік

Що відомо про атаку Росії на Запоріжжя

Так, окупанти вдень 8 січня атакували промислову інфраструктуру Запоріжжя.

Одна людина загинула, ще троє – поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю,

– повідомив Федоров о 15:55.

Зауважимо, вибухи у Запоріжжі пролунали близько 15:42. Трохи більше як за двадцять хвилин до цього в регіоні оголосили повітряну тривогу. У Запорізькій ОВА повідомили про загрозу ударів швидкісних ракет, а також КАБів по області. Ймовірно, ворог вдарив саме керованими авіабомбами.

Невдовзі після ударів Іван Федоров опублікував перші кадри з наслідками цинічного терору запоріжців.

Атака по Запоріжжю: дивіться відео

Вже о 16:15 у Запоріжжі знову почули повторні вибухи.