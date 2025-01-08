Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Відомо, що російські війська скинули КАБ на місто.
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Які наслідки атаки по Запоріжжю
Близько 15:20 з'явилася інформація про загрозу застосування КАБів по Запорізькій області. Близько за 20 хвилин у Запоріжжі пролунав вибух.
Росія атакувала Запоріжжя: дивіться відео
Федоров розповів, що окупанти завдали удару по промисловій інфраструктурі в Запоріжжі. За попередньою інформацією загинула 1 людина, ще 3 – отримали поранення.
На опублікованому відео можна побачити численні палаючі цивільні автівки та потрощений трамвай.