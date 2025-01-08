Зокрема, серед поранених є 13-річна дівчинка, за життя якої борються медики. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Івана Федорова, начальника Запорізької ОВА.

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Окупанти атакували Запоріжжя

Вдень 8 січня Росія завдала удару по Запоріжжю. В Офісі Генерального прокурора повідомили, що за попередніми даними, цинічний удар окупантів по місту забрав життя 13 людей. Також ще 29 осіб зазнали поранень.

Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку 13-річна дівчинка. Вона у лікарні,

– повідомив Іван Федоров.

За його словами медики оцінюють стан дитини як середньої тяжкості.

Зазначимо, що момент цинічного удару росіян по Запоріжжю потрапив на відео. Додамо, що на удар авіабомбами по місту вже відреагував Володимир Зеленський. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих. Лідер підкреслив, що "немає нічого більш жорстокого, ніж авіабомби по місту, усвідомлюючи, що постраждають звичайні цивільні люди". Президент України також показав перші кадри після авіаудару по Запоріжжю.