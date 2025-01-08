В частности, среди раненых есть 13-летняя девочка, за жизнь которой борются медики. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Ивана Федорова, начальника Запорожской ОГА.

Смотрите также Жуткий удар по Запорожью: количество погибших возросло до 13, ранены еще 18 человек

Оккупанты атаковали Запорожье

Днем 8 января Россия нанесла удар по Запорожью. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по предварительным данным, циничный удар оккупантов по городу унес жизни 13 человек. Также еще 29 человек получили ранения.

Среди раненых из-за сегодняшней вражеской атаки 13-летняя девочка. Она в больнице,

– сообщил Иван Федоров.

По его словам медики оценивают состояние ребенка как средней тяжести.

Отметим, что момент циничного удара россиян по Запорожью попал на видео. Добавим, что на удар авиабомбами по городу уже отреагировал Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Лидер подчеркнул, что "нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди". Президент Украины также показал первые кадры после авиаудара по Запорожью.