В СНБО доказали, что Россия прицельно бьет ракетами по мирным объектам

Российские убийцы заявляют, что атакуют только военные объекты. Однако они массово попадают в гражданскую инфраструктуру.

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны заявил, что россияне прицельно обстреливают ракетами мирные населенные пункты.

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"О проблемах точности ракет Х-22 известно еще в СССР. Тогда в их ТТХ закладывалась погрешность в 500 метров от цели с компенсацией недостатка на средства мощности. Но война в Украине показала, что погрешность точности превышает 500 метров и достигает аж до 3 километров", – отметили в Центре.

Почему россияне не ошибаются с целями

Установили, что с мая 2022 года вооруженные силы России начали испытывать ракеты Х-22 и устанавливать их эффективность. За полтора месяца они определили – дальность применения ракет вместо 600 километров составляет не более 200. То есть именно на расстоянии 200 километров Х-22 сохраняет точность.

Теперь для ударов по Украине враг использует эти параметры. Удар по Кременчугу нанесли с расстояния 200 километров, а по Белгород-Днестровскому – со 170 километров,

– заявили в Центре.

Это доказывает, что удары по гражданским объектам никакая не ошибка. Это прицельный огонь, чтобы терроризировать население и руководство Украины.

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Зачем Россия массово атакует ракетами

В Министерстве внутренних дел считают, что есть 3 причины, почему россияне массово обстреливают Украину ракетами. Во-первых, оккупанты хотят держать людей в панике и заставить их не доверять властям, чтобы согласиться на любой мир.

Во-вторых, пытаются давить на Запад. Кремль хочет увеличить свой вес в переговорном процессе.

В-третьих, Владимир Путин стремится испугать кремлевскую элиту – он "вымазывает ее в кровь" этими ракетными обстрелами, чтобы они находились постоянно под его влиянием.

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