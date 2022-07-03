Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони заявив, що росіяни прицільно обстрілюють ракетами мирні населені пункти.

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"Про проблеми точності ракет Х-22 відомо ще в СРСР. Тоді в їх ТТХ закладалася похибка у 500 метрів від цілі з компенсацією недоліку коштом потужності. Та війна в Україні показала, що похибка точності перевищує 500 метрів і досягає аж до 3 кілометрів", – зазначили у Центрі.

Чому росіяни не хиблять з цілями

Встановили, що з травня 2022 року збройні сили Росії почали випробувати ракети Х-22 і встановлювати їхню ефективність. За півтора місяця вони визначили – дальність застосування ракет замість 600 кілометрів становить не більше 200. Тобто саме на відстані 200 кілометрів Х-22 зберігає точність.

Тепер для ударів по Україні ворог використовує саме ці параметри. Удар по Кременчуку завдали з відстані 200 кілометрів, а по Білгород-Дністровському – зі 170 кілометрів,

– заявили у Центрі.

Це доводить, що удари по цивільних об'єктах ніяк не є помилками. Це прицільний вогонь, щоб тероризувати населення та керівництво України.

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Навіщо Росія масово атакує ракетами

У Міністерству внутрішніх справ вважають, що є 3 причини, чому росіяни масово обстрілюють Україну ракетами. По-перше, окупанти хочуть тримати людей в паніці та змусити їх не довіряти владі, щоб погодитися на будь-який мир.

По-друге, намагаються тиснути на Захід. Кремль хоче збільшити свою вагу у переговорному процесі.

По-третє, Володимир Путін прагне налякати кремлівську еліту – він "вимазує її в кров" цими ракетними обстрілами, щоб вони перебували постійно під його впливом.

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