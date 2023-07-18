У врага еще есть оружие, – Гуменюк предостерегла украинцев относительно новых ракетных атак

В преддверии 18 июля Россия получила новую партию "Шахедов" из Ирана. Также у врага еще есть ракеты "Калибр", поэтому украинцам не стоит пренебрегать сигналами тревоги.

Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Корабельная группировка россиян достаточно мощная: в Черном море находятся 16 единиц техники, и еще один корабль, разоблачающий надводную установку, расположен в Азовском море.

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"Среди 16 кораблей продолжают маневрировать два ракетоносителя, которые и были на дежурстве. Это надводный и подводный, суммарный залп которых мог бы быть 12 калибров, если бы ночью шесть из них были использованы ", – сообщила пресс-секретарь.

То есть, наготове у России еще шесть ракет.

Враг получил новые "Шахеды"

Накануне грузовым бортом в Россию доставили очередную партию дронов-камикадзе из Ирана.

"Риск атак сохраняется, потому что враг существует и у него еще есть оружие. В ночь на 18 июля россияне выпустили более 20 "Шахедов" по южной части Украины, и ничто не мешает им повторить это снова", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк о ракетном потенциале врага: смотрите видео

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