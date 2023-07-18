У врага еще есть оружие, – Гуменюк предостерегла украинцев относительно новых ракетных атак
В преддверии 18 июля Россия получила новую партию "Шахедов" из Ирана. Также у врага еще есть ракеты "Калибр", поэтому украинцам не стоит пренебрегать сигналами тревоги.
Об этом 24 Каналу сказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Корабельная группировка россиян достаточно мощная: в Черном море находятся 16 единиц техники, и еще один корабль, разоблачающий надводную установку, расположен в Азовском море.
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"Среди 16 кораблей продолжают маневрировать два ракетоносителя, которые и были на дежурстве. Это надводный и подводный, суммарный залп которых мог бы быть 12 калибров, если бы ночью шесть из них были использованы ", – сообщила пресс-секретарь.
То есть, наготове у России еще шесть ракет.
Враг получил новые "Шахеды"
Накануне грузовым бортом в Россию доставили очередную партию дронов-камикадзе из Ирана.
"Риск атак сохраняется, потому что враг существует и у него еще есть оружие. В ночь на 18 июля россияне выпустили более 20 "Шахедов" по южной части Украины, и ничто не мешает им повторить это снова", – подчеркнула Наталья Гуменюк.
Наталья Гуменюк о ракетном потенциале врага: смотрите видео
Россия атаковала мирные города
- В ночь с 17 на 18 июля россияне запустили по Одесской, Николаевской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях 36 дронов-камикадзе, большинство из которых удалось сбить украинским ПВО. Шесть "Калибров", летевших на Одессу этой ночью, также удалось уничтожить.
- Ранее в ОК "Юг" сообщили, что в Одесской области в результате падения обломков и из-за взрывной волны пострадали несколько частных домохозяйств, одного мужчину госпитализировали.
- Ночью россияне применили новую тактику обстрелов: сначала пытались выявить и истощить украинскую ПВО дронами, а затем ударили ракетами. ВСУ долго наблюдали за действиями врага и были готовы к этому.