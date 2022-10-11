"Кровавая месть Путина": как западные СМИ отреагировали на массированные удары России по Украине
10 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по территории Украины. На это сразу отреагировали западные СМИ.
Западная пресса негативно отреагировала на агрессию российских оккупантов в Украине. Об этом информирует 24 канал.
Важно Массированная ракетная атака Украины: что известно
Реакция западных СМИ на обстрел Украины
Британская газета The Guardian назвала обстрел Украины "отчаянным ответом критикам Путина в России на проигрыш в войне, а также ответом на раненую собственную гордость после взрыва на Крымском мосту".
Месяцами российские военные эксперты, военные блогеры и пропагандисты требовали открытой войны против Украины. И когда из украинских городов начали появляться ужасные изображения тел на улицах и клубов дыма, поднимающихся из центров городов, они на мгновение удовлетворились,
– отметили в газете.
Американская газета The New York Times написала, что россияне думают, что обстрел Украины – это месть за частично разрушенный Крымский мост.
"На Путина оказывается давление, чтобы поднять ставки в том, что Кремль называет своей "спецоперацией" в Украине, после ряда недавних неудач на поле боя. Ведь за последние шесть недель Украина выбила российские войска из северо-восточной части Харьковской области и оттеснила их частично на Донбассе и в Херсонской области", – пишет СМИ.
Издание The Washington Post отметило, что авиаудары по Киеву 10 октября разрушили "многомесячное спокойствие, вернув столицу вновь в центр войны, которая длится почти восемь месяцев".
Атака, кажется, пересекла предыдущие границы, установленные Россией, поскольку ракетный удар впервые попал в самое сердце Киева, вблизи правительственных министерств, пешеходных улиц и торговых зон,
– пишут в издании.
Издание Yonhap назвало массированный обстрел Украины "кровавой местью Путина". Журналисты вспомнили, что сразу после взрыва на Крымском мосту в России призвали отомстить Украине.
Также СМИ отметили, что по Киеву впервые за 70 дней снова ударили ракетами.
Новые атаки россиян в Украине
- В Винницкой области утром 11 октября враг нанес удар по Ладыжинской ТЭС. Для этого он использовал два дрона-камикадзе.
- Также 11 октября российские захватчики снова обстреляли Запорожье. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.
- По состоянию на 11:00 в Запорожье второй раз за день прогремели взрывы. Их услышали местные во время воздушной тревоги, которая продолжается с самого утра.
- Кстати, с самого утра 11 октября во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.
Достойно внимания – Оккупанты атаковали Днепропетровскую область: смотрите видео