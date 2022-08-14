россияне готовят Украине смертоносный "подарок" на День Независимости

российские оккупанты готовят "подарок" Украине ко Дню Независимости. Ведь для оккупантов 24 августа – это двойная боль.

Ракетный террор будет продолжаться

Первая – это сама независимость Украины, а вторая – это шесть месяцев героической борьбы украинского народа против врага, который превышает количественно и технически.

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Три "базы смерти"

Поэтому вполне ожидаемо, что оккупанты могут на 24 августа организовать масштабный обстрел территории Украины ракетным вооружением . И те перемещения, которые отмечаются по территории россии, указывают именно на это.

Так, к началу августа на аэродроме 929-го государственного летно-испытательного центра министерства обороны имени В. П. Чкалова, который расположен на авиабазе ахтубинск в южном военном округе, было сконцентрировано не менее 30 ракет Х-47 "Кинжал".

На аэродром Бельбек (временно оккупированная территория Крыма) перебросили четыре истребителя МиГ-31 с аэродрома кущевского краснодарского края. Напомню, что именно МиГ-31 на сегодняшний день является носителями гиперзвуковых Х-47М "Кинжал".

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На этой неделе из улан-удэ зафиксировали выход эшелонов с боеприпасами в составе 28 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 зенитно-ракетных установок. К границе с Украиной эшелон прибудет до 23 августа.

Все это говорит о том, что до 24 августа оккупанты могут задействовать комбинированные средства поражения, чтобы, как и свойственно террористам, затмить День Независимости Украины.

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