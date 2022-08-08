Город засыпает, просыпается ПВО: как работают украинские "убийцы" ракет

Летят. Каждый раз, каждый чертов раз, когда включается эта долбанная сирена, ты должен понять – летят.

Охота на убийц

Столб огня вырывается при старте тяжелой металлической туши. Тяжелый жаркий воздух обтекает горячий металл, слегка закручиваясь на стабилизаторах. Дрожащее, стремительное тело ракеты идет в ночь, одинаковую и над западной, и над южной, и над северной Украиной.

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Так работает украинское ПВО

Летят. "Группа й**ных целей", как говорят в ПВО , вскакивая. Заводятся двигатели, уставшие ребята, не спавшие уже пять с лишним месяцев, втискивают себя в места "согласно боевому распорядку". Раскручивается антенна. Бурчит, заводясь, зенитно-ракетный комплекс, каким-то чудом все еще работающий после всех этих ночей.

И где-то поднимаются в небо самолеты. Очередная смена привычно (ох, б**ть, как быстро это стало обозначаться словом "привычно"!) падает под фонари, отмашка, старт, машина легко взлетает в грязное небо. Пилот улыбается. Он любит этот момент. Несмотря ни на что – любит.

Возвращаются направляющие. Кто-то закуривает вопреки инструкциям. Где-то тянут желтый деревянный ящик с ракетой. Дым, почему-то непременный дым стелется вдоль нагревшегося за долгий день асфальта.

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Летающие ракеты. Ищут слепыми носами точку удара. Мчатся, стремясь разорвать, разбить на куски наши города. Уё**щные в своей безнаказанности. Отвратительные в своей уверенности. Мертвые по своей сути.

Перед ними – прекрасная в своей безбашённости, умении и утонченности разворачивается противоракетная оборона Украины. Сушки, кажется, зависают в прозрачном небе. Невидимые лучи радаров ощупывают эфир, отыскивая ту самую "группу и этих целей". Жаркой искрой летит в ночь окурок убийцы ракет.

Город засыпает. Просыпается ПВО. Дай вам Бог здоровья, ребята.

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