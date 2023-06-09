Тактику российских террористов в ежедневной сводке для 24 Канала проанализировал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик инструктор Роман Свитан. Сейчас противник, используя небольшое количество ракет и "Шахедов", переходит к попыткам анализа расположения и возможностей украинской противовоздушной обороны.

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У врага пока ощущается дефицит дронов и ракет, поэтому он подходит более тщательно и обдуманно к выбору времени, места, средств и объектов поражения.

Цели российских обстрелов

Последнее время ракеты маневрируют над Украиной, сначала направляются на Запад Украины, затем разворачиваются на центральные области.

Общая цель – они все же пытаются попасть по военным объектам, однако их преимущественно сбивают системы ПВО, прикрывающие крупные города и в частности военные объекты,

– прокомментировал полковник в запасе.

В Умани были зафиксированы прилеты, разрушения и пострадавшие. По этому городу противник целится уже давно, попадает по гражданским объектам, возможно, это связано с антисемитскими намерениями. Ведь в городе похоронен главный раввин Нахман.

Военный аналитик убежден, что будущими целями россиян в предверии контрнаступления ВСУ будут все же военные объекты.

Свитан проанализировал направления движения ВСУ на фронте: смотреть видео

"Хлопок" распространяется по Востоку

На временно оккупированных территориях россияне получают в ответ сполна. Ночью 8 июня "хлопок" посетил оккупированный Бердянск.

По этим территориям Украина может бить с помощью Himars, ракет GLSDB, Storm Shadow.

Часто взрывы происходят и во временно оккупированном Луганске, куда россияне пытались перебросить свои военные объекты в надежде, что Украина туда не достает. Поскольку это металлургический город, на предприятиях там расположены ремонтные мастерские, цеха, склады, куда можно перебрасывать военную технику и другое оружие.

Дальше "хлопок" будет распространяться на Донецк, ведь на картах все чаще появляются геолокации военных объектов. Уже сейчас наши защитники отработали по вражескому подразделению "Ахмат".

ВСУ активно готовят почву для наступления

На днях Министерство обороны Украины заявило, что ВСУ продолжают продвигаться по флангам Бахмута, сейчас вражеские войска там оказались в полуокружении.

Свитан подчеркнул, что говорится об оперативном полуокружении, ведь для полного украинским защитникам нужно дойти до реки Бахмутки.

После того как россияне взорвали Каховскую ГЭС и поставили на паузу действия южного фронта, как минимум, на месяц, у ВСУ освободилось достаточное количество сил и средств, которые можно перебросить на другие направления.

Сейчас от Орехова до Купянска по всему фронту идет фаза так называемых формирующих операций или разведка боем. То есть собирается информация, где у противника расположены батареи, закрыты позиции, спроектирован рубеж обороны и т.д. Подобные действия рассчитаны по меньшей мере на следующие полторы недели.

В районе Орехова будут сейчас просчитываться следующие направления ударов. Я думаю, в сторону Токмака, возможно, на Бердянск, возможно, сразу на Мелитополь. Но об этом уже знает только один человек, в общем, решение будет приниматься после этих формирующих операций,

– объяснил Свитан.