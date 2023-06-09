Тактику російських терористів в щоденному зведенні для 24 Каналу проаналізував полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик інструктор Роман Світан. Зараз противник, використовуючи невелику кількість ракет та "Шахедів", переходить до спроб аналізу розташування та можливостей української протиповітряної оборони.

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У ворога наразі відчувається дефіцит дронів та ракет, тому він підходить більш ретельно та обдумано до вибору часу, місця, засобів та об’єктів ураження.

Цілі російських обстрілів

Останнім часом ракети маневрують над Україною, спочатку прямують на Захід України, потім розвертаються на центральні області.

Загальна ціль – вони все-таки намагаються влучити по військових об'єктах, однак їх переважно збивають системи ППО, які прикривають великі міста та зокрема військові об'єкти,

– прокоментував полковник в запасі.

В Умані були зафіксовані прильоти, руйнування та постраждалі. По цьому місту противник цілить вже давно, влучає по цивільних об'єктах, можливо, це пов'язано з антисемітськими намірами. Адже в місті похований головний рабин Нахман.

Військовий аналітик переконаний, що майбутніми цілями росіян у передчутті контрнаступу ЗСУ будуть все ж військові об'єкти.

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"Бавовна" шириться Сходом

На тимчасово окупованих територіях росіяни отримують сповна у відповідь. Вночі 8 червня "бавовна" завітала до окупованого Бердянська.

По цих територіях Україна може завдавати ударів з допомогою Himars, ракет GLSDB, Storm Shadow.

Часто вибухи відбуваються і в тимчасово окупованому Луганську, куди росіяни намагалися перекинути свої військові об'єкти з надією, що Україна туди не дістає. Оскільки це металургійне містечко, на підприємствах там розташовані ремонтні майстерні, цехи, склади, куди можна перекидати військову техніку та іншу зброю.

Далі "бавовна" буде ширитися на Донецьк, адже на картах дедалі частіше з'являються геолокації військових об'єктів. Вже зараз наші захисники відпрацювали по ворожому підрозділу "Ахмат".

ЗСУ активно готують ґрунт для наступу

Днями Міністерство оборони України заявило, що ЗСУ продовжують просуватися по флангах Бахмута, зараз ворожі війська там опинилися в напівоточенні.

Світан підкреслив, що мовиться про оперативне напівоточення, адже для повного українським захисникам потрібно дійти до річки Бахмутки.

Після того як росіяни підірвали Каховську ГЕС і поставили на паузу дії південного фронту, як мінімум, на місяць, у ЗСУ звільнилася достатня кількість сил та засобів, які можна перекинути на інші напрямки.

Зараз від Оріхова до Куп'янська по усьому фронту триває фаза так званих формуючих операцій або розвідка боєм. Тобто збирається інформація, де у противника розташовані батареї, закриті позиції, спроєктований рубіж оборони тощо. Подібні дії розраховані щонайменше на наступні півтора тижні.

В районі Оріхова будуть зараз прорахуватися наступні напрямки ударів. Я гадаю, в сторону Токмака, можливо, на Бердянськ, можливо, одразу на Мелітополь. Але це про це вже знає лише одна людина, загалом рішення буде ухвалюватися після цих формуючих операцій,

– пояснив Світан.