Россия стала чаще бить баллистикой: в Воздушных силах сказали, можно ли этому противодействовать

В последнее время россияне начали все больше в своих атаках применять баллистическое вооружение. Украине чрезвычайно трудно их сбивать, однако, несмотря на это, далеко не все ракеты достигают целей.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что ведутся определенные меры по "пассивной обороне".

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Россияне бьют баллистикой

Россияне начали применять в ракетных атаках больше баллистического вооружения. Юрий Игнат рассказал, что речь идет о ракетах "Искандер" и Х-22, аэробаллистических ракетах "Кинжал", а также зенитных управляемых ракетах С-300.

Игнат отметил, Украина уже имеет возможность эффективно сбивать российские "Шахеды" и крылатые ракеты. Поэтому враг прибегает к баллистике, которую могут сбивать только определенные средства. Спикер отметил, что сейчас лучшая защита от баллистики – это пассивная оборона.

Противник часто бьет баллистикой и по ложным целям, так скажем. И часто баллистика не долетает туда, куда враг метит – есть разные причины,

– отметил Игнат.

Он вспомнил слова главы ГУР Кирилла Буданова, который сообщал, что качество ракет становится все хуже. Украинцы видят последствия ракетных обстрелов, из чего можно констатировать факт, что ракеты летят не туда. Не все баллистические ракеты достигают своих целей.

Российские атаки дронами и ракетами