Силы обороны "сбили РЭБом ракету": Игнат объяснил, что изменилось в ПВО Украины

В отчете после последней комбинированной атаки 13 января по Украине Воздушные силы сообщили, что некоторые ракеты удалось "сбить средствами РЭБ". Этот термин означает, что ракеты не достигли своей цели, были сбиты с курса.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат – передает 24 Канал. В то же время он добавил, что важный вклад в развитие РЭБ делают простые граждане.

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Украинские РЭБ развиваются

Юрий Игнат объяснил, что у России есть мощные средства радиоэлектронной борьбы, однако Украина также не стоит на месте. Сейчас немало гражданских предприятий вовлечены в производство этих систем. Например, это могут быть антидроновые ружья.

Соответствующие инициативы помогают сохранить жизнь. Средства РЭБ спасают и от FPV-дронов, и от дронов ударного типа. Также они могут "сбить ракету".

В частности, могут влиять на средства воздушного нападения противника. Это, безусловно, ракета может быть отведена, то есть не долететь до своей цели,

– отметил Игнат.

Из тех ракет, которые летели на Украину, более 20 ракет не достигли целей. Это как и отведенные средствами РЭБ, так и некачественные. Они падают в поле – и не только на украинской территории, в России они также исправно падают.

Противостояние через РЭБ