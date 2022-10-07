Угроза ударов из Беларуси будет сохраняться по меньшей мере до конца года: что на это указывает

На сегодняшний день в Украине сохраняется угроза ракетных обстрелов из воздушного пространства Беларуси. Это будет происходить до конца 2022 года.

Беларусь продлила ограничения для полетов гражданских самолетов на юге страны до 1 января 2023 года. Это касается и полетов с БПЛА.

Обратите внимание Впервые с августа враг ударил ракетами с территории Беларуси, – Воздушные силы

Угроза ударов из Беларуси сохраняется

Ограничения не распространяются на авиацию Вооруженных сил Беларуси и Госпогранкомитета. Территория зоны ограничения не поменялась.

Запрет на полеты над южной частью Беларуси был введен 24 февраля этого года. Именно с юга Белоруссии и проходят запуски ракет по территории Украины.

Отметим, что с начала войны с территории Белоруссии по украинским городам было запущено не менее 717 ракет.

Таким образом, угроза ракетных обстрелов территории Украины из воздушного пространства Беларуси сохраняется как минимум до конца 2022 года.

Беларусь принимает участие в войне против Украины

Ранее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в "специальной военной операции" в Украине. Впрочем, по его словам, они якобы "никого не убивают, не посылают своих военных и не нарушают обязательства".

В Беларуси создали с Россией общую военную группировку

Также в Беларуси сообщили, что создали с россиянами совместную военную группировку , которая предназначена якобы для "вооруженной защиты" Союзного государства.

В настоящее время белорусы проводят разведку и обмениваются информацией с россиянами.

Достойно внимания – Беларусь показывает "готовность" вступить в войну: смотрите видео