В МИД Литвы заявили, что Россия может осуществить "еще более жестокую" атаку на Пасху

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис не исключает, что Россия может осуществить удар по украинским городам на Пасху. По его словам, эта атака может стать еще более жестокой, чем недавний обстрел Сум.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Читайте также За время "энергетического перемирия" российские войска убили более 70 украинцев

Может ли Россия осуществить обстрел на Пасху

Кястутис Будрис назвал "варварской" атаку по Сумах, которую российские войска совершили в Вербное воскресенье, 13 апреля. Тогда в результате удара погибли 36 человек, среди которых также двое детей. Глава МИД Литвы заявил, что не сомневается, что Москва может совершить еще более жестокую атаку в грядущие Пасхальные праздники.

В то же время Будрис выразил мнение, что такие действия Кремля могут стать новой точкой отсчета в мобилизации западного давления на Россию.

Эта неделя – Страстная неделя, мы дойдем до Пасхи – я не сомневаюсь, что сделает что-то еще более ужасное на Пасху. Возможно, это станет переломным моментом, когда мы скажем: ладно, смотрите, надо усилить санкции,

– сказал министр.

По словам политика, трагедия в Сумах стала своеобразным стимулом для стран Евросоюза к более смелым шагам – как относительно новых экономических ограничений против Кремля, так и относительно дополнительной поддержки Украины.

Однако министр отметил, что пока остается непонятным, сможет ли этот импульс превратиться в реальные политические решения.

Кястутис Будрис объяснил, что если Европе не удастся достичь значительного прогресса в этих вопросах и если процесс принятия решений остановится из-за сопротивления со стороны определенных государств, сообщество окончательно потеряет свою роль геополитического игрока.