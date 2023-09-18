Очень упало качество ракет: какими могут быть новые удары России по энергетике Украины

Появляются сообщения о том, что Россия накапливает ракеты, чтобы наносить новые удары по украинской критической инфраструктуре. Но даже так восстановить свой прошлогодний запас страна-агрессор не сможет.

Россия однозначно готовится к новым ударам, и это заметно, но ракеты пока в режиме накопления. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что половину из накопленного за месяц, россияне тратят на удары по Украине.

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Будет ли эта зима тяжелее предыдущей

Сегодня нам известно о чуть более 500 ракетах, которые есть у России. За месяц их производят до сотни, но из-за ударов по Украине, только половина из этого попадает на склады.

Ну пусть они накопят 700 ракет. Но в прошлом году у них было несколько тысяч ракет, и они их использовали. Там были волны почти каждый день, когда мы видели массированные удары. В мае они работали по Киеву волна за волной, то есть, мягко говоря, они потратились,

– рассказал военный эксперт.

Не существует механизма, чтобы легко восстановить количество ракет до прошлогодних показателей. По словам Романа Свитана, это означает, что интенсивность ударов будет в 3 – 4 раза меньше.

Свитан предположил, какими будут новые удары россиян зимой: смотрите видео

Качество ракет ухудшилось

Из-за быстрых темпов производства, точность ударов ракет упала. В частности, у них не запускаются двигатели.

Сейчас они якобы увеличили производство ракет, но у них очень сильно упало их качество. Это видно по ракетам, которые падают в Каспий, а также на другую российскую территорию. С одной стороны, они увеличили производство, но все оно упало в Каспий,

– подчеркнул Роман Свитан.

Нынешняя зима должна быть значительно легче предыдущей. Среди причин – увеличение количества наших зенитно-ракетных комплексов и плотности ПВО. Также важно передавать в "Энергоатом" "балансирующие" мощности, чтобы на его базе работала государственная компания с механизмами правления всей энергосистемой.

Удары россиян по критической инфраструктуре: что известно