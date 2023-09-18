Росія однозначно готується до нових ударів і це помітно, але ракети поки в режимі накопичення. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що половину із накопиченого за місяць, росіяни витрачають для ударів по Україні.

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Чи буде ця зима важчою, ніж попередня

Сьогодні нам відомо про трохи більше ніж 500 ракет, які має Росія. За місяць їх виробляють до сотні, але через удари по Україні, лише половина з цього потрапляє на склади.

Ну нехай вони накопичать 700 ракет. Але минулого року в них було кілька тисяч ракет і вони їх використали. Там були хвилі чи не щодня, коли ми бачили масовані удари. У травні вони працювали по Києву хвиля за хвилею, тобто, м'яко кажучи, вони витратились,

– розповів військовий експерт.

Не існує механізму, щоб легко відновити кількість ракет до торішніх показників. За словами Романа Світана, це означає, що інтенсивність ударів буде в 3 – 4 рази меншою.

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Якість ракет погіршилась

Через швидкі темпи виробництва, точність ударів ракет впала. Зокрема, у них не запускаються двигуни.

Зараз вони нібито збільшили виробництво ракет, але у них дуже сильно впала їхня якість. Це видно по тих ракетах, які падають в Каспій, а також на іншу російську територію. З одного боку, вони збільшили виробництво, але все воно впало у Каспій,

– підкреслив Роман Світан.

Цьогорічна зима має бути значно легшою, ніж попередня. Серед причин – збільшення кількості наших зенітно-ракетних комплексів та щільності ППО. Також важливо, передавати в "Енергоатом" "балансуючі" потужності, щоб на його базі працювала державна компанія із механізмами правління всією енергосистемою.

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