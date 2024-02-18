Россия изменила цель атак по энергосистеме Украины: Кубраков рассказал, чего хочет враг

Российские военные продолжают атаковать энергетическую систему нашего государства. Впрочем, Александр Кубраков отметил, что у захватчиков новая цель.

Ее он очертил на круглом столе на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященном восстановлению Украины. Вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что в этом году враг не стремится заморозить украинцев.

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Новая цель атак по энергосистеме

Недавние нападения на наш энергетический сектор доказали, что россияне пытаются ставить другую цель прямо сейчас. Если в прошлом году они пытались заморозить миллионы украинцев зимой, то на этот раз они пытаются разрушить нашу экономику. Они пытаются отключить от энергосистемы наши ключевые промышленные регионы,

– отметил Кубраков.

По его словам, это точно новая цель российских атак по энергетической инфраструктуре нашего государства. В то же время он назвал и хорошую новость. Она заключается в том, что Украина совместно с партнерами "провели хорошую домашнюю работу". Речь идет о:

поставках автотрансформаторов,

электрогенераторах,

сооружении защитных сооружений,

импорте электроэнергии,

а также поставке систем и средств ПВО.

"Этой зимой мы гораздо сильнее, несмотря на все эти проблемы и атаки", – констатировал вице-премьер.

Александр Кубраков одновременно добавил, что пока речь не идет о том, что наше государство способно оборонять все свои энергогенерирующие мощности и сети. Поэтому, подчеркнул он, работу над их защитой необходимо вести в дальнейшем.

По словам министра, энергетика – сектор, который нужно на постоянной основе восстанавливать. И делать это без ожидания, когда завершится война. Для этого следует использовать и временные решения. Если же этого не будет, то нормальная работа экономики невозможна.

Последняя массированная атака – 15 февраля

В ночь на 15 февраля российские военные нанесли ракетный удар по Украине. Тогда враг запустил 26 ракет различных типов:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс (Энгельс);

6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская область);

2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской области, Курская область);

2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская область).

Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины удалось уничтожить 13 ракет различных типов. Речь идет о 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/ KN-23, 2 крылатые ракеты "Калибр", а также 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.