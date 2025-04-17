Привела сына на кружок: что известно о погибшей в результате удара по Сумах Алине Гречаниченко
- Алина Гречаниченко погибла в результате ракетного удара по центру Сум, ожидая сына, который был на кружке в подвале университета.
- От атаки погибла она и еще десятки мирных жителей, всего 35 человек, в том числе 2 детей, пострадало 117 человек.
- Алина выросла в Ворожбе, закончила Украинскую академию банковского дела, была замужем дважды, имела сына, занималась продажей текстиля через интернет.
- Ее первый муж был офицером, воевал в АТО, сейчас работает в центре бокса.
В городе Ворожба отдали последнюю дань уважения 34-летней Алине Гречаниченко, которая погибла 13 апреля в результате ракетного удара по центру Сум. В тот трагический день женщина привела своего сына на кружок и ждала его на улице.
Кружок проводил занятия в подвале Сумского университета. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OBOZ.UA.
Смотрите также На Сумщине похоронили семью Мартыненко, которая погибла в результате российского удара
Что известно о погибшей Алине Гречаниченко
В результате ракетного удара по Сумах погибла Алина Гричаниченко, которая привезла своего сына на кружок. Кружок был в подвале Сумского университета. Алина же вместе с мужем ждали на улице. В это время россияне и ударили по многолюдному центру города баллистической ракетой.
Первая ракета попала в здание Сумского университета. Через несколько минут вторая ракета разорвалась в воздухе. Она была оснащена кассетным зарядом.
От обломков и шрапнели погибла она и еще десятки мирных жителей. Всего в тот день Сумы потеряли 35 человек, среди которых было двое детей. Пострадало 117 человек.
Сын Алина и ее муж остались целыми.
Алина родилась и выросла в Ворожбе, закончила местную школу №3, а впоследствии – Украинскую академию банковского дела в Сумах. Со школьных времен ее вспоминают умную, красивую, общительную. Уже в Сумах она вышла замуж, родила сына.
Ее первый муж четыре года воевал еще в АТО, он офицер. Затем работал в одном из сельских советов Сумского района инструктором по физической культуре, тренировал подростков. В первые дни полномасштабного вторжения России он подался защищать Украину.
Там он был ранен, демобилизовался, сейчас работает в центре бокса в Сумах. Пара развелась, Алина вышла замуж снова.
В последнее время она продавала постельное белье и текстиль через интернет. У нее осталась мать, которая работает бухгалтером в городском совете, отец, работал на железной дороге.