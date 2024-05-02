Угроза ракетных ударов на Пасху: что говорят в Воздушных силах

2 мая 2024, 12:45
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Вероятность атак россиян по Украине в Пасхальную ночь нельзя исключать. В то же время украинские защитники неба готовы к отражению возможных обстрелов.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Мы не можем исключать то, что подлый и коварный враг может испортить людям праздник и прямо в Пасхальную ночь нанести ракетные удары,
– отметил Евлаш.

При этом он отметил, что Воздушные силы Украины готовы к отражению нападения противника. В то же время людям все же следует проявить бдительность и не игнорировать воздушную тревогу несмотря на праздник.

"Однако людям нужно быть внимательными в любое время, несмотря на то, это Пасха или просто обычный какой-то среднестатистический день", – добавил спикер.

Усиление мер безопасности перед Пасхой

  • Украинцы будут отмечать Пасху уже в это воскресенье – 5 мая. Война внесла свои коррективы в празднование, а потому они будут проходить с определенными ограничениями.
  • В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины предостерегли о возможных провокациях врага во время Пасхальных праздников: там отметили, что есть вероятность ракетных обстрелов.

Автор: Анастасія Лукашевська