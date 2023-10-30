Сделали выводы: почему россияне взяли паузу в массированных ракетных атаках по Украине
Более месяца Россия массированно не обстреливает территорию Украины, ведь последняя вражеская атака с привлечением 43 ракет класса Х-101 и Х-555 произошла 21 сентября. Однако это только пауза, которую держат россияне.
Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что мощные атаки от оккупантов следует ожидать ближе к началу зимы.
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Чего ждут оккупанты
Россияне сделали выводы из энергетического террора в прошлом году, и сейчас они ждут морозы, когда общая температура по Украине будет снижаться ниже нуля. Тогда и должны состояться массированные обстрелы нашей территории.
Сейчас в Одессе температура воздуха 20 градусов тепла. И какой смысл оккупантам наносить удары по энергетической инфраструктуре Одессы и области,
– подчеркнул Александр Коваленко.
Когда россияне могут начать массированные ракетные обстрелы Украины: смотрите видео
В прошлом году именно по Одессе и Одесской области были "самые эффективные" удары врага, и блекаут на Юге затянулся гораздо дольше, чем на Севере или в центральной Украине.
"Россияне будут использовать фактор низких температур, а не начало отопительного сезона или какой-либо другой", – уверен военно-политический обозреватель.Обратите внимание! Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что этой зимой продолжительность отключений света будет зависеть от ракетных ударов врага. Однако и без них возможны отключения электроэнергии. Прошлая зима была теплой, но если нынешняя окажется более суровой, то без света украинцы могут оставаться на 10 – 16 часов в течение суток.
Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала
Ракетные обстрелы Украины: что известно
- Россия с начала полномасштабного вторжения использовала весь свой запас ракет. По словам представителя ГУР Андрея Юсова, пока оккупанты не могут восстановить резерв, ведь все производимые ими ракеты сразу бросают на территорию Украины.
- В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что стоит ожидать новых массированных ракетных атак врага, ведь они к ним готовятся.
- Россияне после интенсивных обстрелов ракетами и дронами Киева сейчас наносят единичные удары "Искандерами" или Х-59 по территории Украины. Наверняка захватчики сделали паузу в массированных атаках, чтобы накопить ракеты.
- В частности, по словам начальницы Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, оккупанты накапливают ракеты морского базирования. Ведь именно это высокоточное оружие они используют для ударов по энергетическим системам Украины.