Сделали выводы: почему россияне взяли паузу в массированных ракетных атаках по Украине

Более месяца Россия массированно не обстреливает территорию Украины, ведь последняя вражеская атака с привлечением 43 ракет класса Х-101 и Х-555 произошла 21 сентября. Однако это только пауза, которую держат россияне.

Такое мнение 24 Каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что мощные атаки от оккупантов следует ожидать ближе к началу зимы.

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Чего ждут оккупанты

Россияне сделали выводы из энергетического террора в прошлом году, и сейчас они ждут морозы, когда общая температура по Украине будет снижаться ниже нуля. Тогда и должны состояться массированные обстрелы нашей территории.

Сейчас в Одессе температура воздуха 20 градусов тепла. И какой смысл оккупантам наносить удары по энергетической инфраструктуре Одессы и области,

– подчеркнул Александр Коваленко.

Когда россияне могут начать массированные ракетные обстрелы Украины: смотрите видео

В прошлом году именно по Одессе и Одесской области были "самые эффективные" удары врага, и блекаут на Юге затянулся гораздо дольше, чем на Севере или в центральной Украине.

"Россияне будут использовать фактор низких температур, а не начало отопительного сезона или какой-либо другой", – уверен военно-политический обозреватель.

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отметил, что этой зимой продолжительность отключений света будет зависеть от ракетных ударов врага. Однако и без них возможны отключения электроэнергии. Прошлая зима была теплой, но если нынешняя окажется более суровой, то без света украинцы могут оставаться на 10 – 16 часов в течение суток.

Что купить на случай блекаута / Инфографика 24 Канала

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