К атаке готовились достаточно долго: ветеран ВМС оценил ракетные запасы россиян

Российские оккупанты достаточно долго готовили вчерашнюю массированную ракетную атаку по Украине. Однако запасов высокоточного оружия у захватчиков уже не так много.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. По его словам, очевидно, что оккупанты готовились давно к этой ракетной атаке. Так, Путин мог ответить на контрнаступление ВСУ в Харьковской и Херсонской областях и взрывы на Крымском мосту.

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Ко вчерашней атаке оккупанты привлекли самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95. Ракеты выпускались также с кораблей Черноморского флота и береговых систем.

Количество высокоточного оружия у оккупантов недостаточное

Для удара по Украине оккупанты собрали высокоточные ракеты, среди которых были Х-555 и Х-101. Последняя – довольно редкая и новая, ведь россияне взяли ее на вооружение только в 2013 году.

Она очень ценна. Но что-то их заставило стрелять ракетами, имеющими дальность в 5500 километров, на расстояние менее 1 тысячи километров. Количество высокоточного оружия у них действительно недостаточное,

– отметил Рыженко.

Он подчеркнул, что в начале полномасштабной войны оккупанты практически ежедневно атаковали Украину так называемыми "высокоточными ракетами". Приблизительно 3 – 4 месяца назад они перешли в режим "сбережения". Атаки такими ракетами происходят примерно раз в 1 – 2 недели.

Как отмечает Рыженко, следует отметить и положительную работу Воздушных сил ВСУ. 10 октября россияне запустили 84 ракеты и 24 беспилотника. А украинским военным удалось сбить 56 воздушных целей. Сегодня военные тоже уничтожили значительное количество ракет – 18 – 20 единиц.

Россия сконцентрировалась для этого удара, использовав много ресурсов – особенно высокоточных ракет. Какое-то определенное количество у них осталось, но немного. Мы эту серьезную ситуацию пережили с честью и достоинством,

– подчеркнул Рыженко.

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