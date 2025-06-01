Игнат сказал, сколько ракет выпустила стратегическая авиация России по Украине за время большой войны

Самолеты российской стратегической авиации выпустили по Украине 2437 крылатых ракет с начала полномасштабной войны против Украины, то есть с февраля 2022 года.

Такую информацию сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.

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Сколько ракет запустили в целом

Он напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения в феврале 2022 года противник применял самолеты-носители стратегической авиации. Ту-22М3 дальней авиации, Ту-95 и Ту-160 – стратегической авиации.

С этих носителей противник применил по Украине 2437 крылатых ракет Х-101, Х-555, Х-55 с начала полномасштабного вторжения. Из них было сбито 1916. Это результат действительно эффективной работы противовоздушной обороны, всех Сил обороны именно по крылатым ракетам,

– сообщил полковник.

Впрочем, по его словам, немалое количество – примерно 500 ракет – долетели до целей или не были сбиты.

Напомним, в результате операции "Паутина" Украина смогла уничтожить по меньшей мере 13 самолетов. Также председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк подтвердил, что дроны поразили 41 самолет на 4 военных аэродромах.