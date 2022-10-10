В Запорожье россияне снова разрушили многоквартирный дом: первые фото и видео
Источник:Александр Старух
Ночью 10 октября Россия нанесла около десятка ракетных ударов по Запорожью. Оккупанты разрушили жилое многоэтажное здание в центре города.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. Оккупанты атаковали город около 1:50.
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В результате атаки есть пострадавшие
Александр Старух сообщил, что на месте удара оккупантов работают все необходимые службы, в том числе спасатели и медики. Глава ОВА отметил, что в результате атаки есть пострадавшие.
Террор врага продолжается. В результате ракетной атаки в центре Запорожья вновь разрушен многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие. В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям предоставляется необходимая помощь,
– заявил Старух.
В то же время секретарь горсовета Запорожья Анатолий Куртев отметил, что оккупанты снова атаковали жилую инфраструктуру города и разрушили целый подъезд одной из многоэтажек, в результате чего возник пожар. Куртев подчеркнул, что россияне продолжают убивать мирных жителей города, спящих в своих домах.
Местные жители сообщают, что несколько районов Запорожья остались без электричества и водоснабжения после ракетных ударов.
Последствия ракетного удара по Запорожью / Фото "Запорожье.инфо" и "Это Запорожье"
Оккупанты разрушили подъезд дома: смотрите видео
Момент ракетного удара зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пока пропагандисты постоянно врут о том, что на жилые дома ракеты якобы падают из-за того, что украинская ПВО их так сбивает, доказательства говорят, что россияне осознанно бьют по жилым домам.
Момент удара по дому в Запорожье: смотрите видео
Взрывы в Запорожье раздались почти одновременно с сигналами воздушной тревоги. Впоследствии Александр Старух подтвердил очередной обстрел города и заявил, что оккупанты запустили около 10 ракет по городу.
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