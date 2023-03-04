Россия поставила ракеты на конвейер: массированные обстрелы Украины могут продолжаться и дальше
Массовые ракетные удары России могут продолжаться и дальше. Оккупанты запустили производство некоторых ракет.
Так в комментарии 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник. В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в России иссякает запас ракет.
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"Х-101 и 3М14 "Калибр" поставили на конвейер и более 40 единиц в месяц могут производить. 3 – 4 месяца и уже их 120 ракет. А еще старые добавляем", – заявил он.
Запасы ракет в России
Петр Черник отметил, что запасов ракет у оккупантов стало меньше. Он отметил, что в начале полномасштабной войны страна-агрессор имела около 7000 ракет 11 классов.
Старые запасы различных ракет тоже до 700 – 800 штук. Скажем, тех самых тяжелых и серьезных Х-22, самых чувствительных может быть еще в пределах 100 – 140 единиц,
– рассказал он.
Черник убежден, что ракет С-300 осталось вообще около 5000 единиц.
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По мнению военного эксперта, сейчас оккупанты изучают работу украинской ПВО.
"Мы достигли коэффициента сбивания до 80%, кое-где до 90. Это очень много. И 10% прорыв их не устраивает", – заявил он.
Черник считает, что большой залп ракет будет. Однако когда именно, какие ракеты и откуда – это вопрос.
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