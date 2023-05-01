В Житомирской области дрон-камикадзе попал в промышленный объект

Ночью 1 мая российские захватчики выпустили по Украине ракеты и дроны-камикадзе. К сожалению, попадание есть в Житомирской области.

Взрыв в Житомирской области раздался в конце воздушной тревоги утром. Дрон-камикадзе попал в один из промышленных объектов, информирует 24 Канал.

К теме Ночной ракетный удар по Украине: что известно о циничной атаке врага 1 мая

В Житомирской области есть вражеское попадание

Как рассказали в ОВА, утром в конце воздушной тревоги произошел удар беспилотника-камикадзе по одному из промышленных объектов области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В настоящее время вся информация уточняется.

Массированная атака по Украине 1 мая: все, что известно

Сначала звуки взрывов звучали в Днепропетровской и Киевской областях. По имеющимся данным, их было не менее 10.

По словам главы КГВА Сергея Попко, оккупанты второй раз за три дня атаковали Киев ракетами. В то же время они запускали не только их, но и дроны-камикадзе.

Во время ночной тревоги силам ПВО удалось сбить все ракеты и БПЛА, находившиеся в воздушном пространстве Киева.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что военные Воздушного командования "Восток" ночью сбили 7 крылатых ракет врага. Впрочем, не обошлось без прилетов. Они были зафиксированы в Павлоградском районе.

Как оказалось, есть 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой маленькой девочке – всего 8 лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравления продуктами горения. Две женщины 45 и 55 лет в реанимации. Остальные лечатся амбулаторно.

В общей сложности российские военные выпустили 18 крылатых ракет. Речь идет о снарядах Х-101/Х-555. Наши силы ПВО сбили 15 ракет.

За сутки в Черниговской области зафиксировали 7 обстрелов, из них 2 – ночью из минометов и артиллерии. Враг также с вертолета выпустил 2 ракеты по Новгород-Северскому. Жертв и разрушений нет.