Россияне меняют тактику обстрелов: на чем сосредоточили ракетные удары

Уже почти месяц прошел от предыдущей массированной ракетной атаки. Сейчас, вероятно, оккупанты сменили тактику обстрелов. Но угроза все еще существует.

Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, нельзя утверждать, что уже нет угрозы ракетных обстрелов.

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Враг несколько изменил тактику

Как подчеркнул Смирнов, сейчас нужно быть готовым ко всему. Главное – не пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Хотя, действительно, сейчас враг несколько изменил свою тактику.

Видим, что враг прекратил массированные обстрелы и больше сконцентрировался на прифронтовых городах – Запорожье, разных населенных пунктах Донецкой области. В тылу стало несколько спокойнее, – заметил Смирнов.

Однако нельзя расслабляться, ведь определенный ракетный запас оккупанты до сих пор имеют. И массированный ракетный обстрел еще может произойти.

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Однако очевидно, что у россиян сейчас есть проблемы даже с целями новых ударов. Зима ведь уже закончилась, а они не смогли достичь блекаута. Была разная информация, что оккупанты ищут новые цели. Говорили даже о мостах. Однако это реализовать достаточно сложно.

Одна история, когда ты стреляешь в подстанцию, которая достаточно большая по площади. Другое дело – в мост. Не попадешь – улетит в воду. А ресурс у них ограничен,

– отметил Смирнов.

Есть риск массированного ракетного удара