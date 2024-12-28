"Ракетный потенциал врага не исчерпан": в ГУР рассказали о запасах России
Россия имеет более 1400 ракет в своем арсенале. К тому же враг продолжает ежемесячно изготавливать около 150 новых.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ГУР Андрея Юсова для Новости.LIVE. В Главном управлении разведки напоминают, что угроза ракетных ударов остается высокой, поэтому к воздушным тревогам следует относиться максимально ответственно.
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Россия ежемесячно производит 150 ракет
Андрей Юсов заявил, что сейчас Россия имеет около 1400 ракет различных типов. В то же время оккупанты продолжают наращивать производство, изготавливая около 150 новых ракет ежемесячно.
На сегодня Россия имеет около 1400 ракет различных типов. Поэтому к воздушным тревогам нужно относиться ответственно,
– подчеркнул Юсов.
Какие ракеты накопил враг
По словам представителя ГУР, в российском арсенале сейчас есть:
- около 350 "Калибров";
- 500 "Ониксов";
- более 50 "Кинжалов";
- более 130 "Искандеров";
- более 400 ракет класса Х-101, Х-55, Х-35.
Кроме того, россияне ежемесячно изготавливают 40–50 "Искандеров" и 30–50 "Калибров".
Думать, что по состоянию на вчера закончился ракетный потенциал или запас у врага, нет, это не так. Поэтому к каждой тревоге надо относиться ответственно. Силы безопасности и обороны работают над отражением в том числе и воздушных атак, и воздушных угроз,
– добавил Юсов.
Представитель ГУР объяснил, что сейчас Россия уделяет больше внимания планированию атак и разведке, чем в начале полномасштабного вторжения.
По многим позициям это неприкосновенный запас, поэтому они обычно уделяют большое внимание планированию, разведке и не работают так, как это было на первых этапах полномасштабного вторжения,
– отметил Юсов.
Юсов отметил, что важной задачей для Украины и партнеров остается усиление санкционной политики и контроль за ее выполнением.