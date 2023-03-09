Почему Россия била по Украине дефицитными ракетами: оппозиционер назвал главную причину

9 марта Россия снова запустила более 80 разных ракет по территории Украины. Среди них были и дефицитные "Кинжалы", которых в оккупантов всего несколько десятков.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. По его словам, нет никаких рациональных военных причин, которые могут объяснить, зачем Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. Да еще и использовала "Кинжалы".

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План разрушить инфраструктуру провалился

Как напомнил Наки, стратегия уничтожения украинской энергетической инфраструктуры полностью провалилась. Она заключалась в регулярных массированных ударах, которые бы постепенно разрушали систему, чтобы не было возможности перераспределять электроэнергию.

Очевидно, что в России сейчас нет возможности ежедневно или еженедельно наносить такие удары. Между предыдущей и нынешней атакой прошло три недели. Кроме того, на улице уже плюсовая температура, а все последствия постепенно устраняются.

Наки считает, что Россия повторяет эти удары из-за политической составляющей. У них нет успехов, поэтому оккупанты пытаются хоть что-то сделать.

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Есть усталость от отсутствия успехов. Большое наступление России, о котором много говорили, оказалось попыткой продвижения в Донецкой области. И не очень успешным. Бахмут, хоть там и очень сложные бои, стоит. Туда даже приехал Сырский… Успехов мало. Это и раздражает оккупантов,

– заметил Наки.

Сегодняшний удар можно сравнить со злобой, в которой нет всякого смысла. Это чистый террор, чтобы утешить самолюбие российских захватчиков.

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