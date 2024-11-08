Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Погибли двое местных жительниц и по меньшей мере пятеро гражданских в возрасте от 60 до 77 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Масштабы разрушений после российского обстрела

По информации Донецкой областной прокуратуры, в медицинское учреждение с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены четыре женщины и мужчина, где им оказывается квалифицированная помощь.

После удара в здании вспыхнул пожар, который спасатели тушили почти 4 часа. Огонь уничтожил две квартиры и три балкона, общая площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Россияне попали по жилому дому / Фото ГСЧС Украины и Донецкая областная прокуратура

Кроме пострадавшего дома, удар повредил еще пять многоквартирных сооружений и административное здание.

К слову, российские войска используют беспилотники-приманки, имитирующие "Шахеды", чтобы преодолеть украинскую ПВО.

К тому же, Россия увеличивает количество истребителей Ту-95 возле Украины, несмотря на заявления о прекращении ракетных атак.

Общее количество Ту-95МС вблизи Украины на 07 ноября составило 20 единиц, из них 12 на базе "Оленья", 5 на "Энгельс-2", 3 на "Дягилево".