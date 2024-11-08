Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Загинули двоє місцевих мешканок та щонайменше п’ятеро цивільних віком від 60 до 77 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

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Масштаби руйнування після російського обстрілу

За інформацією Донецької обласної прокуратури, до медичного закладу з мінно-вибуховими травмами й осколковими пораненнями доставлено чотирьох жінок і чоловіка, де їм надається кваліфікована допомога.

Після удару у будівлі спалахнула пожежа, яку рятувальники гасили майже 4 години. Вогонь знищив дві квартири та три балкони, загальна площа пожежі склала 350 квадратних метрів.

Росіяни влучили по житловому будинку / Фото ДСНС України та Донецька обласна прокуратура

Окрім постраждалого будинку, удар пошкодив ще п’ять багатоквартирних споруд та адміністративну будівлю.

До слова, російські війська використовують безпілотники-приманки, що імітують "Шахеди", щоб здолати українську ППО.

До того ж, Росія збільшує кількість винищувачів Ту-95 біля України, попри заяви про припинення ракетних атак.

Загальна кількість Ту-95МС поблизу України на 07 листопада становила 20 одиниць, з них 12 на базі "Оленья", 5 на "Енгельс-2", 3 на "Дягілєво".