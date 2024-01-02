Более 40 пострадавших, жертва и разрушение: все о массированном ракетном обстреле Харькова

Россия массированно атаковала Харьков в ночь на 2 января. Известно о нескольких прилетах в городе, одной жертве и более 40 пострадавших.

О том, что Харьков под "массированным ракетным ударом" заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, впоследствии информацию о потерпевших и последствиях атаки сообщили в местной областной военной администрации. 24 Канал собрал все, что известно об атаке на Харьков.

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Жертвы и пострадавшие

В результате ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина. Согласно последним данным, 44 человека пострадали во время взрывов. Среди пострадавших – пятеро детей: трое девятилетних мальчиков, а также девочки в возрасте шести и 13 лет.

У детей взрывчатые травмы, ушибы, острые реакции на стресс.

Относительно пострадавших взрослых ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин в возрасте от 24 до 60 лет.

В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как среднее.

Обновление. По состоянию на 11:30 количество пострадавших возросло до 45. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в медучреждениях находятся 38 пострадавших, в том числе:

4 детей в легком состоянии;

3 человека находятся в тяжелом состоянии,

из них 1 пожилая женщина в крайне тяжелом состоянии – находится в коме.

Работа харьковских спасателей и полицейских: видео

Харьков атаковали "Кинжалами"

Во время воздушной тревоги в воздушных силах ВСУ отмечали, что в направлении Харькова летят баллистические ракеты. По предварительным данным, это могли быть ракеты Кинжал.

Мэр Игорь Терехов сообщал о "несколько прилетов в центре Харькова", а именно – в районах жилой застройки. Там возник пожар.

Предварительно враг наносил удары по Харькову Кинжалами. На местах "прилетов" работают соответствующие службы, все пожары потушили,

– отметил он.

Впоследствии Терехов в эфире телемарафона подтвердил, что в это утро россияне атаковали город ракетами типа Х-47М2 Кинжал.



В Харькове в результате атаки произошли пожары / Фото МВД



Повреждены автомобили / Фото МВД

В ОВА сообщали по меньшей мере 6 ракетных ударов по центральной части Харькова, в частности в Шевченковском районе. Известно, что там повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, зафиксированы возгорание автомобилей. .



В результате атаки пострадали более 40 человек / Фото МВД

По Харькову было не менее шести прилетов / Фото МВД



Спасатели продолжают работать на местах атаки / Фото МВД

Прокуратура фиксирует разрушение

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеских ударов в Харькове повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки, автомобили.

Последствия ракетных ударов по Харькову зафиксировали правоохранители. На кадрах видны разрушения жилых домов, в которых выбиты окна и двери, разбиты авто, воронка, разбросаны по улицам обломки, в том числе российской ракеты.

Кадры из Харькова после атаки 2 января: видео

! При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.