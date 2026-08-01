Балистический удар по Киеву: появились жуткие кадры разрушений

Ночью Россия выпустила по Киеву около 30 баллистических ракет. Вражеские удары привели к гибели людей и значительным разрушениям.

Последствия российского обстрела фиксируются в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщили в прокуратуре.

Каковы последствия атаки на Киев 1 августа?

В Соломенском районе произошло частичное разрушение квартир в 5-этажном доме.

В Дарницком районе повреждены 13 многоэтажных жилых домов. Также выбиты стекла в окнах домов в Днепровском районе.

В Печерском районе разрушены частные дома. Повреждены автомобили, супермаркеты, административные здания.

Последствия ракетного обстрела Киева / Фото ГСЧС

Жуткие кадры из Киева / Фото Ян Доброносов

В результате ночной атаки на Киев погибли 9 человек. Среди них – 22-летний сотрудник полиции.

По состоянию на 09:00 известно о 28 пострадавших. Среди них – четверо детей. Это 14-летняя девочка, 13-летняя девочка и мальчик, а также 17-летний юноша. У одной из девушек предварительно диагностировано отравление продуктами горения, у остальных несовершеннолетних – множественные осколочные и резаные ранения.

Разрушения в Киеве после атаки 1 августа / Фото прокуратуры

Поврежденный супермаркет "Велмаркет" на Березняках: смотрите видео

Последствия атаки на Киев: смотрите видео