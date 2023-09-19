Истина будет установлена, – у Зеленского прокомментировали статью NYT об обстреле Константиновки

У NYT получился материал, где они пишут, что в Константиновке могла упасть украинская ракета. В Офисе Президента отреагировали на это.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал статью NYT о том, что в Константиновке произошел "несчастный случай", а не очередной русский обстрел. По его словам, общество точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло.

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Истина будет установлена

Михаил Подоляк отметил, что само появление таких публикаций в иностранных медиа влечет за собой "рост конспирологических теорий" и требует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

При этом правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. В любом случае юридическая истина будет установлена,

– написал он

Также Подоляк напомнил, что не следует забывать, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну.

Кроме этого, именно страна-агрессорка регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, а Украина ведет оборонительные действия, защищает себя и свои территории.

Расследование уже началось

В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновке Донецкой области.

"В настоящее время продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование каких-либо деталей относительно инцидента запрещается и нецелесообразно", – сообщили в Страткоме.

Также там отметили, что российские пропагандисты могут воспользоваться любыми комментариями по этому поводу.

В Воздушных Силах от комментариев отказались

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что видел расследование NYT, но комментировать его отказался.

Это вопрос к следственным органам,

– подчеркнул он.

СБУ расследует преступление России в Константиновке

В пресс-службе СБУ 24 Канала сообщили, что расследуют очередное военное преступление России, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года.

Расследование осуществляется за нарушение законов и обычаев войны.

По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.

Также исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.

Удар по Константиновке 6 сентября: что известно