Истина будет установлена, – у Зеленского прокомментировали статью NYT об обстреле Константиновки
Источник:Михаил Подоляк
У NYT получился материал, где они пишут, что в Константиновке могла упасть украинская ракета. В Офисе Президента отреагировали на это.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал статью NYT о том, что в Константиновке произошел "несчастный случай", а не очередной русский обстрел. По его словам, общество точно получит ответ на вопрос, что именно там произошло.
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Истина будет установлена
Михаил Подоляк отметил, что само появление таких публикаций в иностранных медиа влечет за собой "рост конспирологических теорий" и требует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.
При этом правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. В любом случае юридическая истина будет установлена,
– написал он
Также Подоляк напомнил, что не следует забывать, что Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну.
Кроме этого, именно страна-агрессорка регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и дроновые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению, а Украина ведет оборонительные действия, защищает себя и свои территории.
Расследование уже началось
В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ призывают дождаться результатов официального расследования по факту ракетного удара по рынку в городе Константиновке Донецкой области.
"В настоящее время продолжается официальное расследование. До его завершения, по закону, комментирование каких-либо деталей относительно инцидента запрещается и нецелесообразно", – сообщили в Страткоме.
Также там отметили, что российские пропагандисты могут воспользоваться любыми комментариями по этому поводу.
В Воздушных Силах от комментариев отказались
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что видел расследование NYT, но комментировать его отказался.
Это вопрос к следственным органам,
– подчеркнул он.
СБУ расследует преступление России в Константиновке
В пресс-службе СБУ 24 Канала сообщили, что расследуют очередное военное преступление России, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года.
Расследование осуществляется за нарушение законов и обычаев войны.
По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии.
Также исследуют ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.
В настоящее время досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств данного военного преступления.
Удар по Константиновке 6 сентября: что известно
- Российские захватчики атаковали центр города Константиновка в Краматорском районе Донецкой области. Предварительно известно, что многие погибли. Корреспондент "Радио Свобода" с места происшествия сообщил, что предварительно в результате удара по Константиновке погибли 16 человек.
- Президент Украины отреагировал на вражеский удар по Константиновке на Донетчине. Страна-агрессорка нанесла очередной террористический удар по гражданской инфраструктуре Украины. Глава государства написал пост об ударе оккупантов по Константиновке. Он подчеркнул, что когда мир пытается иметь дело с чем-то российским, то это значит "закрыть глаза на реальность".
- По состоянию на 12 сентября количество жертв в результате атаки – возросло. Ночью 11 сентября скончалась в больнице женщина, получившая ранения в результате обстрела Константиновки. Таким образом, количество погибших в результате атаки по Константиновке выросло до 17.