Оккупанты обстреляли китайский терминал в Николаеве: МИД призывает Пекин давить на Россию
Россия постоянно обстреливает территорию Украины без особого разбора: военная или гражданская это инфраструктура и кому она принадлежит. Поэтому в результате очередного ракетного удара пострадал арендованный китайской корпорацией терминал в Николаевском морском порту.
Ущерб огромный
Другой терминал, которым владеет Китай, находится под угрозой обстрелов России. Об этом рассказал спикер министра иностранных дел Олег Николенко 24 каналу.
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В результате ракетных обстрелов страна-агрессор нанесла огромный ущерб Китаю. Так, она уничтожила 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.
Украина призывает отреагировать
Как отметил Олег Николенко, постоянные обстрелы России, в том числе и китайского терминала, еще раз подтверждают важность активизации усилий со стороны Пекина для прекращения войны России против Украины.
Мы постоянно привлекаем внимание международного сообщества к целенаправленному уничтожению Россией сельскохозяйственных терминалов в Украине как части стратегии Кремля по подрыву глобальной продовольственной безопасности.
– отметил представитель министра иностранных дел.
Он призвал КНР давить на страну-агрессора, а также требовать от нее немедленного прекращения атак по украинской критической инфраструктуре. Именно прекращение атак сможет защитить в том числе и имущество китайских предприятий.
Предыдущий обстрел Николаева
- Напомним, в ночь на 1 ноября российская армия ударила по центру Николаева четырьмя ракетами С300.
- Оккупанты атаковали центральную часть города, в результате чего возникли пожары на 50 квадратных метрах складского помещения и на аналогичной площади первого этажа пятиэтажного жилого дома.
- К сожалению, не обошлось без жертв. В частности, погибла женщина, которая пряталась в ванной.
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