Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар: подробности обстрела Николаева

Оккупанты рано утром 4 августа ракетами снова обстреляли Николаев. Под обстрелы попали два района города.

В результате обстрела Николаева повреждены жилые дома

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что мощные взрывы в Николаеве прогремели около 4 утра и после 6 часов. По предварительной информации, повреждены жилые дома, в которых выбиты окна и повреждена крыша.

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В результате попадания боеприпасов и их обломков возник пожар. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар.

Виталий Ким сообщил, что предварительно в результате обстрела нет жертв и пострадавших. Однако подробная информация о последствиях обстрелов уточняется.

В ночь на 4 августа оккупанты также обстреляли село Явкино Баштанской общины. Предварительно обошлось без жертв и значительных повреждений.

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оккупанты буквально каждый день обстреливают Николаев. В частности, утром 3 августа враг атаковал сразу несколько районов города. В одном вспыхнул пожар в результате попадания, а вот в другом оккупанты разрушили супермаркет.

В ночь на 2 августа российские захватчики также обстреляли Николаев. Враг бил по городу как с РСЗО, так и ракетами С-300, рассчитанными на сбивание целей в небе. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким уже показал на видео, полученные с камер наблюдения, моменты попадания.

Известно о том, что повреждения получили общежитие одного из вузов города, а также жилые дома. Кроме того, попадание вражеских боеприпасов, а также их обломков стали причиной пожара в одном из магазинов города.

В ночь на 1 августа оккупанты обстреляли Николаев, в результате чего сильно пострадал современный травмпункт.

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