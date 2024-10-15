Обстреляли инфраструктуру и рынок, местных будут отселять: детали о ночной атаке на Николаев

В результате ракетной атаки на Николаев повреждены дома, рынок и инфраструктурный объект. Из поврежденных домов планируют отселить часть людей, ведь в них повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Сейчас коммунальщики продолжают работать над ликвидацией последствий.

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Ночью прогремели взрывы. Есть пострадавшие, одна женщина погибла. Атаковали два района Николаева – один инфраструктурный объект и рынок. В одном из районов пожарные всю ночь тушили пожар. Пострадала большая площадь. Никаких военных, или других объектов, связанных с военной инфраструктурой здесь нет,

– сказал Сенкевич.

Людей будут отселять

В городе планируют отселение людей из поврежденных взрывами домов. По словам мэра, в один из пострадавших сегодня районов уже не впервые попадают ракеты.

"У людей повылетали окна, двери и даже некоторые перестенки. Большое количество поврежденных крыш. Сейчас коммунальные предприятия занимаются установкой временных ОСБ-плит на место окон. Помогают закрывать крыши и помогают разгребать мусор, который остался после взрывов", – добавил Сенкевич.

Важно. В результате ракетного удара по Николаеву погиб человек, еще 11 жителей – пострадали.

Заметим, что журналистка 24 Канала тоже пострадала в результате обстрела. С места атаки она рассказала, что торговые павильоны и ресторанный комплекс, по которому ударил враг, полностью выгорели. Часть улицы полностью завалена разрушенными зданиями.