В США, Великобритании и ЕС прокомментировали циничный удар россиян по порту Одессы

Только 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов для экспорта зерна. Уже утром 23 июля россия это соглашение нарушила, атаковав Одесский морской порт.

Западные страны уже отреагировали на циничное нарушение россией своих обязательств. О том, что сказали в ЕС, Британии и США на ракетный обстрел Одессы , читайте дальше.

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Это недопустимо, – посол США в Украине

Чрезвычайный посол Украины в США Бриджит Бринк подчеркнула, что так действия России недопустимы. москва атаковала Одессу еще до того, как со времени подписания договоренностей по экспортным поставкам прошли сутки.

Кремль продолжает использовать пищу как оружие. россия должна быть привлечена к ответственности,

– подчеркнула Бринк.

Убежден в том, что Россия всегда лжет и старший советник Конгресса США Пол Массаро. Политик подчеркнул, что москва никогда не будет соблюдать никакие соглашения. Единственный выход из ситуации – это победа Украины. Уже после этого Украину нужно будет вооружить до зубов, чтобы она могла сдерживать агрессора.

В ЕС решительно осудили удар по Одессе

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс также отметила, что не прошло и 24 часов, когда россия уже нарушила подписанное ею же соглашение. А в Евросоюзе решительно осудили ракетные обстрелы порта.

Это еще раз демонстрирует полное игнорирование Россией международного права и обязательств,

– написал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

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Реакция МИД Украины на обстрел порта: коротко

Министерство иностранных дел Украины отметило, что такие действия России – это плевок в лицо Эрдогана и генсека ООН.

В дипведомстве призвали Турцию и ООН контролировать исполнение россией своих обязательств.

Между тем генсек ООН Антониу Гутерреш подчеркнул , что выполнение обязательств Россией, Украиной, Турцией и ООН является обязательным.

Смотрите в видео – МИД об ударе россиян по порту: