Россияне выпустили по Одессе 4 "Калибра": 3 человека погибли, много раненых и разрушений
Источник:ОК "Юг"
Ночью 14 июня российские захватчики атаковали Одессу. Враг выпустил по городу "Калибры" из Черного моря.
Поэтому ночью в Одессе мощно работала ПВО. Однако, к сожалению, есть и попадание.
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Последствия удара по Одессе
Как стало известно, по Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" с акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты.
В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Сейчас информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.
Местные телеграм-каналы обнародовали фото и видео с последствиями ночного прилета в городе.
Последствия ракетного удара по Одессе / фото местные телеграм-каналы
Есть погибшие и раненые
Позже стало известно, что на Одессу направили 4 "Калибра". В результате этого повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.
Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров.
К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения. Сейчас идет разбор завалов – под ними могут быть люди.
Из-за ракетного удара есть погибшие / фото ОК "Юг"
Предыдущий обстрел Одессы: что известно
- Недавно над Одесщиной силы противовоздушной обороны сбили 8 "Шахедов" и две ракеты.
- Еще одна ракета попала в рекреационную зону.
- Взрывной волной было повреждено несколько жилых домов в Белгород-Днестровском районе. Травмирование получили 10 человек – у них разной степени поражения.
- Известно, что пострадали: 5-летняя девочка из-за попадания обломка в голову – ее госпитализировали; 85-летняя женщина также из-за обломка; 42-летняя женщина при таких же обстоятельствах.
- Также во время атаки на Одессу пострадали 2 школы и 3 детсада.
- Кроме того, в результате падения одной из вражеских воздушных целей образовалась воронка на одной из детских площадок Одессы.