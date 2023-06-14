Россияне выпустили по Одессе 4 "Калибра": 3 человека погибли, много раненых и разрушений

Ночью 14 июня российские захватчики атаковали Одессу. Враг выпустил по городу "Калибры" из Черного моря.

Поэтому ночью в Одессе мощно работала ПВО. Однако, к сожалению, есть и попадание.

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Последствия удара по Одессе

Как стало известно, по Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" с акватории Черного моря. Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты.

В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Сейчас информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется.

Местные телеграм-каналы обнародовали фото и видео с последствиями ночного прилета в городе.

Последствия ракетного удара по Одессе / фото местные телеграм-каналы

Есть погибшие и раненые

Позже стало известно, что на Одессу направили 4 "Калибра". В результате этого повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, заведения питания и магазины в центре города. Предварительно, 6 человек получили ранения.

Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг повлек за собой разрушение в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратных метров.

К сожалению, 3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения. Сейчас идет разбор завалов – под ними могут быть люди.

Из-за ракетного удара есть погибшие / фото ОК "Юг"

Предыдущий обстрел Одессы: что известно