Видео подхватили вражеские пропагандисты: СБУ задержала парня, выложившего в сеть прилет в Одессе
Источник:Сергей Братчук
Во время войны в Украине граждан неоднократно призывали не снимать, а тем более не публиковать в сети фото и видео прилетов и их последствий. Однако во время очередной ракетной атаки в ночь на 19 июля один из юношей не прислушался к этой просьбе, из-за чего его оперативно задержали правоохранители.
Видео с извинениями юноши распространил представитель Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что после задержания парню вручили повестку.
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"Это было максимально неправильно"
Александр, а именно так звали нарушителя, попросил прощения на камеру за свой неуместный поступок. Он отметил, что его действия были "максимально неправильными", а также, что так "делать ни в коем случае нельзя".
Извинялся он не только за саму съемку обстрела и выкладку медиафайла в сеть, но и за комментарии, которые он озвучивал на свою камеру. Их он назвал неуместными и бессмысленными.
Также хочу отметить, что рашистские пропагандистские каналы распространили и репостнули это видео с целью инфоповода и обиды правды в плохую сторону в отношении Украины. Я ни в коем случае не имел этого как намерение, я полностью за Украину и это не было моей целью,
– сказал Александр.
СБУ задержала парня, который снял и выложил в сеть прилет в Одессе: видео
Ракетный обстрел Одессы в ночь на 19 июля: коротко
- В ночь на среду страна-террористка в очередной раз ракетами и дронами атаковала Украину. При этом больше всего досталось Одесщине, по которым оккупанты ударили ракетами Х-22, Х-59, "Оникс" и дронами Shahed-136.
- В результате этой атаки было много разрушений и раненых, среди которых 9-летний мальчик. В частности, есть повреждения жилых домов, Слободского кладбища, туристических баз и гостиниц в прибрежной зоне Коблевской общины.
- А в результате попадания в промышленный объект были поражены два складских помещения в разных локациях с табаком и фейерверками. На площади более 3000 квадратных метров возник пожар.
- Захватчики попали и в зерновой и масляный терминалы, повредили резервуары и оборудование для загрузки. В результате также загорелся пожар. Также под ударом российских военных оказались порты "Одесса" и "Черноморск".
- Как отметил мэр города Геннадий Труханов, эта атака была одной из самых больших с самого начала полномасштабного вторжения России.