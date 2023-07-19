Видео подхватили вражеские пропагандисты: СБУ задержала парня, выложившего в сеть прилет в Одессе

Во время войны в Украине граждан неоднократно призывали не снимать, а тем более не публиковать в сети фото и видео прилетов и их последствий. Однако во время очередной ракетной атаки в ночь на 19 июля один из юношей не прислушался к этой просьбе, из-за чего его оперативно задержали правоохранители.

Видео с извинениями юноши распространил представитель Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что после задержания парню вручили повестку.

К теме Самый массированный обстрел Одесщины и сбитые дроны под Киевом: что известно о ночной атаке России

"Это было максимально неправильно"

Александр, а именно так звали нарушителя, попросил прощения на камеру за свой неуместный поступок. Он отметил, что его действия были "максимально неправильными", а также, что так "делать ни в коем случае нельзя".

Извинялся он не только за саму съемку обстрела и выкладку медиафайла в сеть, но и за комментарии, которые он озвучивал на свою камеру. Их он назвал неуместными и бессмысленными.

Также хочу отметить, что рашистские пропагандистские каналы распространили и репостнули это видео с целью инфоповода и обиды правды в плохую сторону в отношении Украины. Я ни в коем случае не имел этого как намерение, я полностью за Украину и это не было моей целью,

– сказал Александр.

СБУ задержала парня, который снял и выложил в сеть прилет в Одессе: видео

Ракетный обстрел Одессы в ночь на 19 июля: коротко