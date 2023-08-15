Воздушные силы выложили видео работы ПВО: почему это запрещено гражданским

Оккупанты ночью 14 августа атаковали Одесскую область ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны сбили все объекты в воздухе. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал видео, как украинские защитники это делали. В области работали системы С-300 и немецкий Gepard. Однако гражданским запрещено снимать и публиковать работу ПВО.

Но перед распространением таких официальных видеороликов предшествует достаточно важная оперативная работа. Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Сергей Грабский, отметив, что так минимизируются истоки информации о местоположении объекта, геолокации, направлении действия и т.п.

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"То, что я видел, когда использовалась эта ракета сначала, затем отрабатывал Gepard – достаточно сложно определиться, в какой конкретно точке расположен район применения сил и средств противовоздушной обороны", – сказал Грабский.

Почему гражданским запрещено выкладывать кадры работы ПВО: смотрите видео

Враг коварный и оперативный

Если говорить о гражданском человеке, то он не имеет профессиональной подготовки и потому просто не осознает того, как может угрожать даже просто угол снимка, ракурс дома или определенной локации. Это ведь может позволить россиянам достаточно точно идентифицировать районы систем противовоздушной обороны.

Что является собственно преступлением или содействием противнику. Не следует недооценивать врага. Данные получают достаточно оперативно, что позволяет наносить существенные удары,

– подчеркнул военный эксперт.

Ракетный обстрел Одесской области 14 августа