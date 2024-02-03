Удары по жилым домам в Покровском районе: полиция идентифицировала тела 2 погибших детей

Враг 6 января нанес несколько циничных ударов по Покровскому району. В результате атаки погибли 11 человек, идентификация тел которых до сих пор продолжается.

Российская армия обстреляла Покровск и село Ровное 6 января несколько раз. Сначала враг нанес ракетные удары ночью, а затем – еще раз атаковал населенные пункты днем.

Важно Россияне убили в Покровском районе две семьи с детьми: спасательную операцию завершили

В полиции продолжается идентификация тел

Полицейские продолжают идентифицировать тела погибших в результате ракетных ударов по Покровскому району. Так, следователям и криминалистам удалось установить еще 2 погибших:

в Ровном – 7-летнего мальчика,

в Покровске – 14-летнего парня.

Правоохранители продолжают исследовать фрагменты тел, которые изъяли на местах ракетного удара России в Покровске и селе Ровное. Известно, что в результате циничных действий оккупантов погибли 11 человек, среди которых – 5 детей. Правоохранители уже идентифицировали тела 9 жертв. В МВД добавили, что осталось установить еще 2 погибших детей – мальчиков 9 и 16 лет.

Кто погиб в результате обстрелов Покровского района

Циничными ударами российские военные оборвали жизни двух семей. Так, в селе Ровное погибла 3-летняя девочка, ее родители – 32-летний папа и 30-летняя мама, а также 59-летняя бабушка.

В Покровске погиб 34-летний мужчина и две женщины 37 и 39 лет. Их тела уже также удалось идентифицировать.