В Европе начали волноваться: как далеко могут залететь крылатые ракеты России

Ситуация с ракетным обстрелом Польши может свидетельствовать о проблемах западных систем ПВО относительно возможности перехватывать российские крылатые ракеты. Все зависит от расстояния и скорости реакции по противодействию воздушным целям.

В то же время инцидент в Польше может быть попыткой "прощупать" уязвимые места ПВО НАТО. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Обратите внимание Могут не признать агрессией: как НАТО отреагирует на падение ракеты России в Польше

Эксперт отметил, что если говорить о возможности применения российских крылатых ракет, то в зависимости от модификации они могут преодолевать расстояние 2000 – 5000 километров. В то же время возникает вопрос о возможности глубины захода в пространство ПВО стран НАТО.

В ситуации с Польшей мы говорим о нескольких километрах, но этого оказалось критически недостаточно, чтобы отреагировала ПВО НАТО, в частности ЗРК "Patriot". Мы видим, как Харьков россияне обстреливают с территории Белгородской области, и наша ПВО не успевает реагировать на эту угрозу, потому что недостаточно расстояния для реакции,

– объяснил обозреватель.

По его мнению, такая же ситуация с ПВО Польши, которая тоже не может эффективно "среагировать".

"Если мы говорим о большем расстоянии – на 50 километров, то ПВО стопроцентно "отработала" этот объект, и он был бы уничтожен. Польский инцидент продемонстрировал, что ПВО НАТО на глубине нескольких километров имеет такие же уязвимые места, как и любая другая ПВО в России и Украине», – добавил аналитик.

Читайте также Страны G20 все же не договорились о разделе России, – Шейтельман

Он считает, что если в Польше упали именно российские ракеты, то это могло быть попыткой "прощупывания" возможностей и характеристик ПВО НАТО, поскольку у России раньше не было возможностей узнать эффективность и скорость реакции этих образцов оружия.

Вас также может заинтересовать – как в НАТО отреагировали на ракетные обстрелы Польши: смотрите видео

Россия обстреляла ракетами Польшу: что известно