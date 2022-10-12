После массированных обстрелов Украины: признают ли Россию, наконец, государством-террористом
В Конгресс США внесли законопроект о признании России страной-спонсором терроризма. Однако, вопреки всем военным преступлениям РФ, Соединенные Штаты, вероятно, не готовы пойти на такой шаг.
Такое мнение 24 каналу озвучил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В то же время он заметил, что все может измениться.
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США не готовы признать Россию террористом, но это может измениться
Ситуация меняется очень стремительно, как в зоне боевых действий, так и в политической жизни. Следовательно, мы можем ожидать и другое решение наших партнеров.
Я не исключаю, что нас могут удивить в Вашингтоне,
– заметил Коваленко.
Коваленко предположил, признают ли Россию страной-террористом: смотрите видео
Каким должен быть ответ США
Однако ответ наших союзников на массированную ракетную атаку России 10 октября должен быть, поскольку единственный способ остановить ее преступления – победа Украины. Российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский подчеркнул, что после массированных ракетных ударов России по городам Украины США должны претворить в жизнь программу-минимум.
Во-первых, немедленно дать оружие, которое должно было быть сегодня. Это прежде всего противовоздушные системы в том количестве, которое необходимо,
– сказал российский оппозиционный публицист.
Кроме того, он отметил, что есть вещи, которые зависят только от президента США Джо Байдена. Ведь по его звонку госсекретарь Энтони Джон с удовольствием подпишет акт о признании России государством-спонсором терроризма.
"Как известно, Сенат чуть ли не единодушно принял такое решение. Но Байден объясняет, что могут усложниться отношения с союзниками", – заявил публицист.
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Массированные ракетные обстрелы: что известно
- Утром 10 октября российские захватчики массово обстреляли ряд украинских городов. Известно, что враг использовал 84 крылатых ракет и 24 беспилотника, из которых 13 - иранские "Шахид-136".
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В Офисе Президента сообщили, что число погибших возросло до 23 человек. Еще более 100 украинцев получили ранения.