Украинская ПВО сбила две ракеты над Черниговщиной: фото их остатков

Россия снова запустила ракеты по мирным городам Украины. Это произошло около 14 часов 19 октября. Однако в ответ эффективно сработала ПВО.

Так, в ОК "Север" сообщили, что Силы обороны Черниговщины сбили две ракеты. Это произошло над селом Копти.

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В сети показали фото сбитых ракет

Как подчеркнули в командовании, защитники Украины всегда на страже.

В ОК "Север" показали остатки сбитых ракет / Фото с фейсбук-страницы ОК "Север"

Воздушная тревога и запуск ракет по Украине

Около 13:30 воздушная тревога была объявлена по всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма. Во время нее в нескольких областях раздавались взрывы. Как утверждают в телеграмм-канале Monitor, на Ивано-Франковщине есть попадания. Однако пока официальных подтверждений не было, а глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что официальная информация будет предоставлена впоследствии.

Некоторые телеграмм-каналы пишут, что у жителей Винницкой области после взрыва вылетели окна. Также в результате ракетной атаки страны-террористки в Винницкой области исчез свет .

По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы в области также работало ПВО. Так, СМИ сообщают, что удалось уничтожить не менее 5 вражеских ракет возле столицы.

Предыдущие ракетные удары России: коротко

Россияне готовят по мирным городам Украины с 10 октября. Так, только вчера, 18 октября , они нанесли очередной массированный ракетный удар. Тогда прилеты были в Киеве, Днепре, Харькове и Житомирской области.

Во время этого обстрела три попадания произошли в объект энергообеспечения на Левом берегу Киева. Они привели не только к разрушениям, но и к гибели работников критической инфраструктуры.

Объект энергообеспечения атаковала Россия и в Житомирской области, в результате чего там исчез свет.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг "Калибрами" атакует с моря. В то же время есть информация, что оккупанты применяют против гражданских баллистические ракеты с Севера.

Оставайтесь в укрытиях до отмены тревоги, а также не выкладывайте в сеть фото и видео взрывы или "прилеты".

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