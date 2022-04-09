Ракетный обстрел вокзала в Краматорске: всех 99 раненых эвакуировали в другие города

Пострадавшие люди от ракетного удара россиян по железнодорожному вокзалу в Краматорске были эвакуированы из города. Людей вывезли в Киев и Днепр.

20 раненых в тяжелом состоянии

Представитель местной больницы в Краматорске рассказал журналистам CNN, что от ракетных обстрелов пострадали 99 человек. Большинство из них перевезли в Днепр.

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Еще часть людей отправилась в Киев. В результате обстрела пострадали 80 взрослых и 19 детей.

Сообщается, что 20 раненых находятся в тяжелом состоянии.

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