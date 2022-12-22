Они выдержали, стена – нет: в Запорожье от ракетного удара чудом спаслись два мальчика

Российские военные продолжают терроризировать мирное население Украины. Так, враг 22 декабря атаковал жилой дом в Запорожье. Под завалами оказались двое мальчиков.

Об этом рассказал глава ОВА Александр Старух. К счастью, мальчикам удалось выжить после ракетного удара по их дому.

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Дом не выдержал атаки

Как отметил Старух, оккупанты решили похоронить двух мальчиков – трех и пятнадцати лет – заживо. Россияне попали в их дом, где они и находились на момент атаки.



Оккупанты попали в дом, когда в нем находились двое детей / Фото Старуха

Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!,

– подчеркнул Старух.

Не только убивают, но и похищают

Во время телемарафона городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты стремятся вывезти с временно оккупированных территорий в Москву еще полторы – две тысячи украинских детей. Их повезут в столицу России будто бы смотреть на "новогоднюю елку". Но верить врагу ни в коем случае нельзя.

На протяжении более 9 месяцев, и более 8 лет, оккупанты под надуманными предлогами не впервые вывозили детей. Более того, они просто безжалостно похищают маленьких украинцев, чтобы передавать их на "усыновление" российским семьям.

К слову, журналистам в руки попало видео с камер наблюдения одного из детдомов в Херсонской области. Так, в селе Степановка враг пытался похитить детей-сирот.

Как отметил директор заведения Владимир Сагайдак, в учреждении попытались принять все возможные меры, чтобы защитить детей. Он ведь знал, что делали россияне с сиротами на Донбассе с 2014 года, когда началась война.

Так что 52 воспитанника спрятали. Этого удалось добиться благодаря сплоченности жителей села. Они принимали у себя по три – четыре маленьких украинца. И делали это, рискуя собственными жизнями. Ведь если бы оккупанты это обнаружили, то их ожидало бы если не заключение, то расстрел.

Обратите внимание на рассуждения политтехнолога Михаила Шейтельмана. По его мнению, похищение украинских детей происходит не просто так. Оккупанты могут готовить из них "солдат будущего". А еще это возможность увеличить количество славянского населения внутри страны-агрессорки.