Про це розповів глава ОВА Олександр Старух. На щастя, хлопчикам вдалося вижити після ракетного удару по їхній домівці.

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Будинок не витримав атаки

Як зазначив Старух, окупанти вирішили поховати двох хлопчиків – трьох і п'ятнадцяти років – живцем. Росіяни влучили у їхню оселю, де вони й перебували на момент атаки.



Окупанти влучили у будинок, коли в ньому перебувало двоє дітей / Фото Старуха

Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!,

– наголосив Старух.

Не лише вбивають, а й крадуть

Під час телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти прагнуть вивезти з тимчасово окупованих територій до Москви ще півтори – дві тисячі українських дітей. Їх повезуть до столиці Росії буцімто дивитися на "новорічну ялинку". Але вірити ворогові ні в якому разі не можна.

Упродовж понад 9 місяців, та й понад 8 років, окупанти під надуманими приводами не вперше вивозили дітей. Ба більше, вони просто безжально крадуть маленьких українців, щоб передавати їх на "всиновлення" російським сім'ям.

До слова, журналістам до рук потрапило відео з камер спостереження одного з дитбудинків на Херсонщині. Так, у селі Степанівка ворог намагався викрасти дітей-сиріт.

Як зазначив директор закладу Володимир Сагайдак, в закладі спробували вжити усіх можливих заходів, щоб захистити дітлахів. Адже він знав, що робили росіяни з сиротами на Донбасі з 2014 року, коли почалася війна.

Тож 52 вихованців сховали. Цього вдалося досягнути завдяки згуртованості мешканців села. Вони приймали у себе по трьох – чотирьох маленьких українців. І робили це, ризикуючи власними життями. Адже якби окупанти це виявили, то на них очікувало б якщо не ув'язнення, то розстріл.

Зверніть увагу на міркування політтехнолога Михайла Шейтельмана. На його думку, викрадення українських дітей відбувається не просто так. Окупанти можуть готувати з них "солдатів майбутнього". А ще це можливість збільшити кількість слов'янського населення всередині країни-агресорки.